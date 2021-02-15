Son dakika haber... Malatya Valisi Baruş, şehit Semih Özbey'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Son dakika haber... Malatya Valisi Baruş, şehit Semih Özbey'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

15.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:19
Son dakika haber... Malatya Valisi Baruş, şehit Semih Özbey'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Malatya Valisi Aydın Baruş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş ziyarette, Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iken 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan ve Gara bölgesinde şehit edilen Özbey'in babası Gürsel Özbey'e başsağlığı dileklerini iletti.

Baruş'a ziyaretinde, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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