Son dakika haber | Malatya Valisi Aydın Baruş'tan rehavet uyarısı Açıklaması
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Son dakika haber | Malatya Valisi Aydın Baruş'tan rehavet uyarısı Açıklaması

30.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:53
Son dakika haber | Malatya Valisi Aydın Baruş'tan rehavet uyarısı Açıklaması

Son dakika haber... Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve hasta sayılarında önemli oranda azalma olduğunu belirterek, rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edilmesini istedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve hasta sayılarında önemli oranda azalma olduğunu belirterek, rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edilmesini istedi.

Vali Baruş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Malatyalılara uyarılarda bulundu.

Baruş, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli Malatyalılar, salgınla mücadelede alınan tedbirlere uymada gösterdiğiniz hassasiyet sonucunda Kovid-19 vaka ve hasta sayısı ilimiz genelinde önemli oranlarda azalma gösterdi. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edelim. Kapalı ortamlarda uzun süre kalınması salgının yayılımını arttırmaktadır. Lütfen yılbaşında aile, komşu ve arkadaş ziyaretleri yapmayalım. Hastalığın tekrar bizi esir almasına, yakınlarımızın hastaneye düşmesine ve sevdiklerimizin hayatını kaybetmesine müsaade etmeyelim. Yeni yılı sağlıklı bir şekilde karşılayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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