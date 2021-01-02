Son dakika haber | Malatya Valiliğinden engelli kız çocuğuna cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haber | Malatya Valiliğinden engelli kız çocuğuna cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

02.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:46
Son dakika haber | Malatya Valiliğinden engelli kız çocuğuna cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberler: Malatya Valiliği, Arguvan ilçesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından istismarda bulunulduğu iddialarını yalanladı.

Malatya Valiliği, Arguvan ilçesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından istismarda bulunulduğu iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

25 Aralık 2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan ilçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi'nde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlandığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgililerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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