Malatya Turgut Özal Üniversitesinden uzaktan eğitim kararı
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden uzaktan eğitim kararı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan yürütüleceğini açıkladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden uzaktan eğitim kararı
10.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:29

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle güz dönemini uzaktan eğitim ile yürütüleceğini açıkladı MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütülmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, uygulama derslerinin Kovid-19 salgını nedeniyle şartlar elverdiği taktirde bahar döneminde yüz yüze yapılmasının planladığını belirtti.

''FARKLI BİR SANAL UYGULAMA KULLANIYORUZ''

Uzaktan eğitimin ise üniversitenin yazılım sistemiyle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla online gerçekleştirileceğini aktaran Karabulut, şöyle devam etti:
"Derslerimiz öğrencilerimize eğitimcilerimiz tarafından canlı ve sunumlar eşliğinde verildiği gibi daha önceden hazırlanmış olan videolar da sisteme yüklenebilmektedir. Öğrencilerimiz de sistem üzerinden derslere aynı anda canlı olarak katılıp, soru sorabilmekte, mesaj atabilmekte, ders esnasında canlı sohbet edebilmektedir. Canlı olarak verilen dersler sistem üzerinden daha sonra da tekrar izlenebilmektedir. Kurumsal yazılım ve sistemiyle Türkiye'de farklı bir uzaktan eğitim modelini uygulayan üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi üzerinde online sanal uygulamalar da bulunuyor."
Karabulut, Kovid-19 sürecinde öğrencileri mağdur etmeden eğitimin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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