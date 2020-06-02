Son dakika haber: Malatya Ticaret Borsası Son dakika ekonomi haberi: Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 37,00 37,00 Kuru kayısı Kg 7,00 23,00 Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,58 11,58 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 18,74 18,74 Gün kurusu çekirdek içi Kg 16,75 16,75

Kaynak: AA