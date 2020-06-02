Son dakika haber: Malatya Ticaret Borsası
Son dakika ekonomi haberi: Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.
02.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:11
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|37,00
|37,00
|Kuru kayısı
|Kg
|7,00
|23,00
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|11,58
|11,58
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|18,74
|18,74
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|16,75
|16,75
Kaynak: AA