Son dakika haber... Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da Kovid-19 denetimi

Son dakika haberleri: Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki denetimler sürüyor.

Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki denetimler sürüyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane ve düğün salonu gibi 259 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler maske takmadığı tespit edilen 20 kişi ile 1 iş yerine sosyal mesafe uymamaktan cezai işlem uyguladı.

Testi pozitif olup karantina kuralına uymayan 1 kişi yurda yerleştirildi. Kovid-19 temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 6 kişi de ceza yazıldıktan sonra ikametlerine yönlendirildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kent meydanında Kovid-19 tedbirlerine ilişkin esnafa uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin kent merkezindeki Haşimiye Meydanı'nda vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Halkın talep ve önerilerini dinleyen Erin, tarihi çarşı esnafını ziyaret etti.

Vali Erin, maske, mesafe ve temizlik konusunda esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kilis

Kilis'te Valilik koordinasyonunda şehrin işlek noktalarında denetimler artırıldı.

Oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları, sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İş yerlerini denetleyen ekipler, vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerlerini denetledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözden geçirildiği denetimlerde iş yerleri ve vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik