Son dakika haber... Malatya'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Malatya'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

27.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:16
Son dakika haber... Malatya'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf

Malatya'da dün gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alışmış, adreslerde yapılan aramalarda 1316 yeşil reçeteye tabi hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar ve bir pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

İlgili Haberler

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 12 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu: 12 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Serdar Ortaç İbrahim Büyükak
Spor Caner Erkin Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Malatya'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:18:46. #1.14#
title