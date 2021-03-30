Son dakika haber! Malatya'da, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlar dezenfekte edildi
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Son dakika haber! Malatya'da, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlar dezenfekte edildi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Malatya'da, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlar dezenfekte edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Battalgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullar ile vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları dezenfekte etti.

Battalgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullar ile vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında caddeler, sağlık ocakları, kamu kurumları, eczaneler, camiler, iş yerleri, otobüs durakları ve parklar gibi ilçede 6 binin üzerinde yer dezenfekte edildi.

Ekipler, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 haritasında Malatya'nın yüksek riskli iller arasına girmesi üzerine çalışmalarına hız verdi.

Atatürk ve Kanalboyu caddelerinde bulunan iş yerleri dezenfekte edildi.

Malatya Vergi Dairesi ve yüz yüze eğitimin başladığı okullardan Kemal Özalper İlkokulunu da dezenfekte eden belediye ekipleri, vatandaşların toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanları da temizledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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