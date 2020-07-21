Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucuyla mücadele
Son dakika haberi: Malatya'da 7 şüpheli uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla yakalandı.
21.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:44
Malatya'da 7 şüpheli uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Battalgazi ilçesinde bulunan bir ağaçlık alanda uyuşturucu madde kullanan kişiler bulunduğu yönünde ihbar aldı.
Ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 18,77 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Şüpheliler "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
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Kaynak: AA