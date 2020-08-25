Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.
25.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:20
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 kılıç ve 1 muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Kaynak: AA