Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 kılıç ve 1 muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA