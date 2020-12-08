Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

08.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:21
Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gündem haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 918 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 918 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli 2 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 kilo 918 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen bir şüphelinin kaldığı otel odasında ise 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan M.T.O, İ.Y, ve E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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