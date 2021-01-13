Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
13.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:10
Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde durdurduğu bir araçta ve araç içerisindeki iki kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, 80 uyarıcı hap, 5 gram bonzai ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine