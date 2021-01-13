Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

13.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:10
Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde durdurduğu bir araçta ve araç içerisindeki iki kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 80 uyarıcı hap, 5 gram bonzai ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Fuat Oktay Fikri Sağlar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:10:36. #1.14#
title