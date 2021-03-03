Son dakika haber: Malatya'da tünelde trafik kazası: 1 yaralı
03.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:26
Son dakika haberler... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, tünelde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, tünelde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Demirbaş yönetimindeki 44 PF 506 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli içerisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 EB 521 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Demirbaş, 112 Acil Servis ekiplerince Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın