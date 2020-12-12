Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

12.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:24
Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberler: Malatya'nın Darende ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 12 AAF 530 plakalı renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kütahya'da trafik kazaları: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Kütahya'da trafik kazaları: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Burak Yılmaz Kylian Mbappe Enner Valencia Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:24:32. #1.15#
title