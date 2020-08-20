Son dakika haber: Malatya'da trafik kazası
Son dakika habere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada maddi hasar oluştu.
20.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:45
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi mevkisinde B.E. idaresindeki 24 AC 044 plakalı yolcu otobüsü, park halindeki 23 AAJ 463 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan olmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi.
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Kaynak: AA