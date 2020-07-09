Son dakika haber | Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı
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Son dakika haber | Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı

Son dakika haberi... MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Son dakika haber | Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı
09.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:17

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 16 örgütsel kitap, döküman ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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Kaynak: DHA

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