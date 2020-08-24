Son dakika haber! Malatya'da ruhsatsız silah ve kubar esrar ele geçirildi Son dakika haberleri... Malatya'da, jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ruhsatsız silah ve bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Malatya'da, jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ruhsatsız silah ve bir miktar kubar esrar ele geçirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekiple yapılan Türkiye Narkotik Huzur Güven Uygulamasında, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde içerisinde 4 şüpheli bulunan otomobil durduruldu. Ekipler, 4 şüpheli şahsın araçlarında yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca mermisi, 3 gram kubar esrar, 1 pala ve 2 sustalı bıçak ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA