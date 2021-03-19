Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

19.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:37
Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Malatya'da park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Malatya'da park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda seken saçmaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgeye gelen iki motosikletli tarafından park halinde olan Tofaş marka 44 EV 159 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda çevrede bulunan bir marketten çıkan T.D. sağ bacağına aldığı isabet sonucu yaralanırken, park halindeki bir başka araçta isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haber... Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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