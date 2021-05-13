Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
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Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram

Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MALATYA'da çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

MALATYA'da çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından şehitliğe gidenler uzun süre burada kaldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Bayram namazını Şehir Mezarlığı Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarak birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Kentte yoğunluğun yaşandığı bir diğer cami ise Hacı Yusuf Camisi oldu. Safların cami dışına taştığı Hacı Yusuf Camisi'nde bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara geçti.

ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM

Mezarlık ve şehitliklere giden çok sayıda vatandaş hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri andı. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, şehit ailelerini şehit olan yakınlarının mezarları başında ziyaret ederek, bayramlaştı.


Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Son dakika haber... Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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