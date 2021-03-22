Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 65 bin 945 lira ceza uygulandı
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Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 65 bin 945 lira ceza uygulandı

22.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:18
Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 65 bin 945 lira ceza uygulandı

Son dakika haberlerine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye para cezası uygulandı, izolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi de yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye para cezası uygulandı, izolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi de yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması, maske takma ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 44 kişiye 65 bin 945 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 569 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 8 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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