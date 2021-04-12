Son dakika haber | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 lira para cezası kesildi

Son dakika haber: Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 15 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 15 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 36 kişiye 32 bin 400 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 128 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 15 kişi yurda yerleştirilirken, 2 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik