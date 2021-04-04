Son dakika haber | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 29 kişiye ceza
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Son dakika haber | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 29 kişiye ceza

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 29 kişiye ceza

Bir son dakika haberine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 29 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 29 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 kişiye 26 bin 100 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 252 iş yeriyle toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi ise ikametine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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