Son dakika haber... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 12 bin 338 lira para cezası uygulandı

Son dakika gündem haberi... Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi de yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi de yurda yerleştirildi.

Güvenlik güçlerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafeyi ihlal eden 11 kişiye, 12 bin 338 lira para ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 430 iş yeri ile 309 toplu taşıma aracını denetlerken 3 iş yeri ile 11 araca işlem yaptı.

Jandarmanın semt pazarı denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş