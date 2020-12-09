Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza

09.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:58
Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza

Son dakika haberleri... Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 48 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 24 kişiye 21 bin 600 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 62 kişiye 55 bin 800 lira, sigara içme yasağını ihlal eden 2 kişiye 1800 lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca 1374 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 6 iş yeri ve toplu taşıma aracına ceza uygulandı.

Öte yandan karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirildi, Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı belirlenen 8 kişi ise evlerine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

İlgili Haberler

Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mehmet Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şener Şen Pınar Altuğ Cemal Hünal
Spor Sörloth Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:59:35. #1.15#
title