Son dakika haber... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza
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Son dakika haber... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza

14.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:22
Son dakika haber... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza

Son dakika haberine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 5 kişiye 4 bin 500 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 kişiye ise 72 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, 329 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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