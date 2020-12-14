Son dakika haber... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza
14.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:22
Son dakika haberine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza uygulandı.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 85 kişiye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 5 kişiye 4 bin 500 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 kişiye ise 72 bin lira ceza kesildi.
Ekipler, 329 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik