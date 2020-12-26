Son dakika haber: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 69 kişiye ceza

Son dakika haberlerine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 69 kişiye ceza yazıldı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 69 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 588 market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM'yi denetledi, 1 iş yerine tedbirlere uymamaktan işlem yaptı.

Ekipler 4 kişiye maske takmamaktan, 64 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, bir kişiye ise sigara içme yasağını ihlalden para cezası kesti.

İzolasyon ihlali yapan 2 kişi de ikametlerine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine