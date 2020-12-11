Son dakika haber | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 40 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 4 kişiye 3 bin 600 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 36 kişiye ise 32 bin 400 lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca 834 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Öte yandan, Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı belirlenen 4 kişi ise evlerine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik