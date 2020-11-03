Son dakika haber | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası
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Son dakika haber | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası

03.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:04
Son dakika haber | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası

Son dakika haberler: Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 23 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 23 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 421 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığını tespit ettiği 23 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olmaları nedeniyle karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişi ise cezai işlem uygulandıktan sonra ikametlerine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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