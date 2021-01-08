Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası

Bir son dakika haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası uyguladı.