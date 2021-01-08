Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
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Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası

08.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:30
Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası

Bir son dakika haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası uyguladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası uyguladı.

Jandarma, sorumluluk bölgesinde durdurdukları araçlarda ve semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirlediği 21 kişiye para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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