Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
08.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:30
Bir son dakika haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası uyguladı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası uyguladı.
Jandarma, sorumluluk bölgesinde durdurdukları araçlarda ve semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirlediği 21 kişiye para cezası kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş