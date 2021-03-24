Son dakika haber... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 15 bin 300 lira para cezası
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Son dakika haber... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 15 bin 300 lira para cezası

24.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:19
Son dakika haber... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 15 bin 300 lira para cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 15 bin 300 lira para ceza kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 15 bin 300 lira para ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişiye 15 bin 300 lira para ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 292 iş yeri ile 281 toplu taşıma aracını denetlerken, 15 araca işlem yaptı.

Semt pazarı, okul servisi ile mesire alanlarındaki denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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