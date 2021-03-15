Son dakika haber! Malatya'da kaçak parfüm operasyonu
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Son dakika haber! Malatya'da kaçak parfüm operasyonu

15.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:27
Son dakika haber! Malatya'da kaçak parfüm operasyonu

Bir son dakika haberine göre Malatya'da 208 kaçak parfüm ele geçirildi.

Malatya'da 208 kaçak parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar neticesinde bir şahsın gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şahıstan 208 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişiye kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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