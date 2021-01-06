Son dakika haber: Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye ceza kesti
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Son dakika haber: Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye ceza kesti

06.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:34
Son dakika haber: Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye ceza kesti

Son dakika haberi... Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye cezai işlem uygulandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sorumluluk bölgesindeki kontrol noktalarında drone ile trafik denetimi yapan ekipler, durdurdukları araçlarda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Semt pazarlarında da denetim yapan jandarma, esnaf ile vatandaşlara salgın tedbirlerine riayet etmeleri gerektiğini anlattı.

Balıkçıların uğrak yerlerinden Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü kıyısında da drone ile denetim yapan ekipler, son 5 günde sosyal mesafe kurallarını ihlal eden, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 74 kişiye para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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