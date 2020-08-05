Son dakika haber: Malatya'da jandarma depremzedelerin yaralarını sarıyor Son dakika güncel haberine göre Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kurdu.

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kurdu. Devletin şefkat elini depremzedelere uzatan jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden temin edilen çadırları, Pütürge ilçesinde depremde evleri hasar gören vatandaşlar için kurdu. İlçenin Taşmış Mahallesi'nde 9 çadır kuran jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla birebir görüşerek, istek ve sıkıntılarını dinledi. Kaynak: AA