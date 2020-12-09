Son dakika haber: Malatya'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

İtfaiyecilerden Doğanşehir Şube Amiri Turgut Kaplan ve arkadaşları, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğraflarına oy verdi.

Turgut Kaplan, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduklarını ve bütün kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın