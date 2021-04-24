Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı

Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MALATYA'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken, kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken, kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı. 

Olay, gece yarısı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kişi, otomobilleriyle husumetli oldukları 5 kişinin evine gelerek tabancalarla ateş açtı. Evden çıkan 5 kişinin de otomobile doğru ateş açmasıyla karşılıklı çatışma çıktı. Bir süre çatışan şüphelilerden 4'ü araçlarıyla, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, otomobille kaçan 4 kişiyi Beydağı Mahallesi'nde 4 tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Özalper Mahallesi'ndeki 5 kişiyi gözaltına almak için eve gitti. Polisin 'teslim olun' ikazını dinlemeyen şüpheliler için Özel Harekat polisleri çağrıldı. Yine polisin megafonla 'etrafınız sarıldı, teslim olsun, size zarar vermeyeceğiz' ikanızı dinlemeyen şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi. Şüpheliler, operasyonun başlamasıyla ellerinde bulunan 4 tabancayla birlikte teslim oldu. Polis, teslim olan 5 şüpheliyi de gözaltına alarak, sorgulamak için karakola götürdü.Ölen veya yaralananın olmadığı ve toplam 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı
Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı
'Durmayı sevmiyorum' sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
"Durmayı sevmiyorum" sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Muslera Fatih Terim Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 01:29:33. #1.14#

title