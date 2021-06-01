Son dakika haber: Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika habere göre Malatya'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye oldukları değerlendirilen bir aktif astsubay, bir asker mahremi, üç de kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Malatya'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye oldukları değerlendirilen bir aktif astsubay, bir asker mahremi, üç de kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda bir aktif astsubay, bir asker mahremi ve üç kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetleri soruşturması kapsamında bir aktif üsteğmen de Malatya'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı