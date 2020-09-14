Son dakika haber... Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika haberi... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
14.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:08
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Şevki Coşkun'un (55) kullandığı 44 HV 443 plakalı traktör ilçeye bağlı Kocaözü Mahallesi Karaağaç mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Coşkun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA