Son dakika haber... Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberi... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
14.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:08

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şevki Coşkun'un (55) kullandığı 44 HV 443 plakalı traktör ilçeye bağlı Kocaözü Mahallesi Karaağaç mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Mesut Barzani Erol Mütercimler Jens Stoltenberg
Magazin Erol Evgin Demet Akalın Metin Özülkü Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Arda Turan Tamer Tuna Rıza Çalımbay Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 13:16:20. #1.15#
title