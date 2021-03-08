Son dakika haber... Malatya'da covid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da Jandarma tarafından 4 şahsa 6 bin 258 TL Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Malatya'da Jandarma tarafından 4 şahsa 6 bin 258 TL Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde orta grupta yer alan Malatya'da vaka sayısının artmaması için denetimler sürüyor. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Tematik Genel Denetim Faaliyeti, 562 personelin katılımı ile hafta sonunda pandemi kurallarını kontrol gerçekleştirildi. Yapılan denetim kapsamında, 580 şahsa bilgilendirme ve uyarıda bulunuldu. 299 işyeri ve tesis kontrol edildi.

4 şahsa 6 bin 258 TL idari para cezası uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı