Son dakika haber: Malatya'da "cinsel içerikli ürün" operasyonu
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Son dakika haber: Malatya'da "cinsel içerikli ürün" operasyonu

05.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:32
Son dakika haber: Malatya'da

Son dakika haber: Malatya'da düzenlenen operasyonda değişik markalarda 1083 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda değişik markalarda 1083 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

A.S.Ö'nün iş yerine düzenlenen operasyonda değişik markalarda 1083 çikolata, jel, hap ve sprey gibi cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S.Ö hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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