Son dakika haber | Malatya'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltı alındı Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir arazide çıkan yangınla ilgili olduklarından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir arazide çıkan yangınla ilgili olduklarından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonu arkasında boş arazi üzerinde çıkan yangınla ilgili olduklarından şüphe edilen 2 kişi yakalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Aydın Baruş, alevlerin kısa sürede tüm araziyi kapladığını, yangının Akoğuz Kışlası'na sıçramaması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Alevlerin kontrol altına alındığını belirten Baruş, bu tip yangınların meydana gelmemesi için vatandaşlara daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA