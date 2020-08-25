Son dakika haber... Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
Gelen son dakika haberine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
25.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:18
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 11 Ağustos 2020 tarihinde almış olduğu kararla Kurşunlu Mahallesi Çatalpınar Küme Evlerinin karantina alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Kurşunlu Mahallesi Çatalpınar Küme Evlerinde uygulanan karantina, 25.08.2020 tarih saat 18.00 itibariyle kaldırılmıştır." denildi.
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Kaynak: AA