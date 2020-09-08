Son dakika haber: Malatya'da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı
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Son dakika haber: Malatya'da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı

Son dakika haberi... Malatya'da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı Malatya'da alt geçitte refüje çarptıktan sonra önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak savruldu.

08.09.2020 02:15 | Son Güncelleme: 08.09.2020 02:20

Malatya'da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı

MALATYA - Malatya'da alt geçitte refüje çarptıktan sonra önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak savruldu. Kazada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden gelerek Elazığ istikametine seyir halinde olan Opel marka 23 ABF 076 plakalı F.K. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptıktan sonra önünde seyir eden Fort marka 44 AAC 464 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil yol üzerinde ters dönerek durdu. Feci kazada araçtan fırlayan S.D. ile sürücü F.K. ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kaldırıldıkları Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle alt geçitte trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Son dakika haber: Malatya'da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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