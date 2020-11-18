Son dakika haber: Malatya'da 6 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
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Son dakika haber: Malatya'da 6 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

18.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:16
Son dakika haber: Malatya'da 6 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Son dakika haberleri... MALATYA'da, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 tabancayla yakalanan 2 kişi gözaltına aldı.

MALATYA'da, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 tabancayla yakalanan 2 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Topraktepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 tabanca, 160 mermi ve 5 şarjör ele geçirdi. Tabanca, mermi ve şarjörlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 12:17:33. #1.15#
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