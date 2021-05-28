Son dakika haber: Malatya'da 5 ayda kaybolan 120 çocuk bulundu
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Son dakika haber: Malatya'da 5 ayda kaybolan 120 çocuk bulundu

Son dakika haber: Malatya'da 5 ayda kaybolan 120 çocuk bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da 5 ayda kaybolan 120 çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.

Malatya'da 5 ayda kaybolan 120 çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 5 y içerisinde kaybolan 120 çocuğun bulunduğu belirtildi. Bulunan çocukların ailelerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde il merkezi genelinde kayıp müracaatı alınan 120 şahıs ile ilgili ilimiz ve çevre illerde bulunan ilgili kurumlar ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu bahsi geçen şahısların tamamı bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Çocuk Şube Müdürlüğümüzde kayıp müracaatı ile aranan şahıs bulunmamaktadır" denildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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