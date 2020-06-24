Son dakika haber | Malatya'da 327 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri... MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 327 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 327 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kale'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 327 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği, tüfeklere ait 2 fişek ile bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA