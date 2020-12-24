Son dakika haber: Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

24.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:53
Son dakika haber: Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Malatya'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi üzeri Malatya Park AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 LY 523, 44 AAC 875 ile 44 BH 628 plakalı araçlar cadde üzerinde çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edilirken, cadde çift taraflı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haber: Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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