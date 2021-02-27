Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı

27.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:27
Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı

Son dakika haberler... MALATYA'nın Darende Kaymakamlığı, ilçedeki iki kişide mutant virüsün tespit edildiğini, iki kişide ise mutasyonlu virüs şüphesinin bulunduğu açıkladı.

MALATYA'nın Darende Kaymakamlığı, ilçedeki iki kişide mutant virüsün tespit edildiğini, iki kişide ise mutasyonlu virüs şüphesinin bulunduğu açıkladı.

Darende Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede mutasyona uğramış virüs vakalarının görülmeye başlanıldığı, bugün yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiğini, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiğini duyurdu. Açıklamada ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığı da belirterek, "Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor, çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber" denildi.


Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı
Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı
Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı
Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı
Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı
Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı
Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:30:19. #1.15#
title