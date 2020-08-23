Son dakika haber: Malatya Çöşnük'e üst geçit kazandırılıyor
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Son dakika haber: Malatya Çöşnük'e üst geçit kazandırılıyor

Son dakika haberleri: Malatya Çevre Yolunun Çöşnük Mahallesi bölümüne üst geçit kazandırılıyor.

Son dakika haber: Malatya Çöşnük'e üst geçit kazandırılıyor
23.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:04

Malatya Çevre Yolunun Çöşnük Mahallesi bölümüne üst geçit kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan üst geçit, yayaların geçişini kolay ve güvenli hale getiriyor.

Malatya Şehir Merkezine doğu yönünden giriş bölümünde yer alan Çöşnük Mahallesinin olduğu bölgeye üst geçit yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi tarafından üst geçidin planlama ve hazırlık çalışmaları tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'nce imalata başlandı. Üst geçidin faaliyete girmesiyle söz konusu bölgedeki yayaların çevre yolu üzerinde karşıdan karşıya geçişlerinde yaşadıkları büyük zorluk sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın kendilerine verdiği kazaların önlenmesi ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda trafik güvenliği için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Özer, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve başlaması sonrası özellikle Şeker İlkokulu önündeki üst geçidin yapılması noktasında Karayolları ile uyumlu bir çalışma yaptık ve o projeyi hemşehrilerimizin hizmetine kazandırdık. Şeker İlkokulu önünde elim kazalar olmuştu. Maalesef çocuklarımızı kaybetmiştik orada.

Şu anda da Malatya'dan Elazığ istikametine gitmekte olan ve o yönden gelen araçların yoğun olarak geçtiği ve Çöşnük mahallesi'nden gelerek karşıya geçen özellikle Organizeye giden işçilerimiz, üniversiteden gelen öğrencilerimizin ağırlıklı olduğu yayaların sık kullandığı bu yolda üst geçit ihtiyacı vardı. Mahalle sakinleri ve Muhtarının talebi değerlendirilerek Ulaşım Daire Başkanlığımız bünyesindeki ekipler tarafından üst geçidin planlaması ve yer seçimi yapıldı. UKOME gündemine taşındı. UKOME Kararını almamız sonrası Karayolları ile işbirliği halinde üst geçidin yapımına başlandı. Üst geçidin tamamlanmasıyla burası bir kaza noktası olmaktan çıkacak ve yayalarımız özellikle üst geçidi kullanarak kaza riskini ortadan kaldıracaklar; böylece güvenli bir şekilde geçişlerini yapacaklar" dedi.

Asansör de yapılacak

Daire Başkanı Özer üst geçide asansör yapılacağını belirterek, "Üst geçidin planlamasında özellikle hasta, yaşlı ve engellilerin de kolaylıkla kullanabilmeleri için üst geçide asansörün yapılması bizim talebimiz olarak yer aldı. Asansör yapımını Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak belediyemiz yapmaktadır" açıklamasında bulundu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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