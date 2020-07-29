Son dakika haber | Malatya Büyükşehir zabıtadan bayram denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Malatya Büyükşehir zabıtadan bayram denetimi

Son dakika haberleri: Malatyalıların Kurban Bayramı'nı daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi denetim ve önlemlerini artırdı.

Son dakika haber | Malatya Büyükşehir zabıtadan bayram denetimi
29.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:14

Malatyalıların Kurban Bayramı'nı daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi denetim ve önlemlerini artırdı.

Malatya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 24 Temmuz 2020 Cuma günü Vali Aydın Baruş başkanlığında yaptığı toplantıda, Covid-19 tedbirleri kapsamında her arefe günü Akpınar civarında kurulan geçici pazarın yasaklanması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çeşitli önlemler aldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ayrıca kent genelinde tatlı imalathanelerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hijyen koşulları, imalathanelerin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler, imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz içinde numuneler aldılar.

"Kimseye müsamaha göstermeyeceğiz"

Bayram denetimleri ve önemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, Kurban Bayramı öncesi Akpınar ve civarında kurulan geçici pazarın covid-19 salgını nedeniyle Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kurulmasının yasaklandığını bölgede hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Tatlı imalathanelerinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Hanbay, "İnsan sağlığını tehdit edecek hiçbir şeye müsamaha göstermiyoruz. İşletme ruhsatları, olması gereken evraklar ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve Covid 19 salgını sürecinde almış olduğumuz ek tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyoruz. Bunlara uymayan esnaflarımızla ilgili de başta uyarılarımız olmak üzere yasal işlemler yapıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Politika
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Spor
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı Yaşam
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin İlhan Cihaner Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Simge Sağın Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Malatya Büyükşehir zabıtadan bayram denetimi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:50:19. #1.15#
title