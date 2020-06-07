Son dakika haber... Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Erciş ilçesinde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
07.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:24
Van'ın Erciş ilçesinde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Erciş'in Akbaş Mahallesi'nde yavru bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, eski bir yapının içerisinde mahsur kalan yavru köpeği kurtararak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı. - VAN
Kaynak: İHA